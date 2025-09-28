Arranca la temporada de reservas del Imserso: así funcionan las cancelaciones y reembolsos

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El pasado 23 de septiembre se abrió la campaña de reservas del Programa de Turismo Social, que pone a disposición de más de 800.000 jubilados españoles plazas en destinos de costa, islas y escapadas rurales. Sin embargo, junto al entusiasmo por viajar, surge una pregunta clave: ¿qué ocurre si es necesario cancelar el viaje?

La anulación depende del canal de contratación: quienes reservaron en agencia deben tramitarla allí, mientras que las compras online se cancelan desde la web oficial del Imserso. Para obtener el reembolso completo, es obligatorio justificar la cancelación con documentación oficial —como hospitalizaciones o defunciones— y enviar la solicitud al correo reembolsos@turismosocial.com al menos 15 días antes de la salida.

En caso contrario, se aplican gastos de gestión del 6,2% y penalizaciones crecientes: 5% entre 10 y 15 días previos, 15% entre 3 y 10 días y hasta un 25% con menos de 48 horas. Cancelar en festivos o el mismo día puede suponer la pérdida total del importe, salvo que existan causas graves debidamente acreditadas, en cuyo caso se devuelve íntegramente.