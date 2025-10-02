Unas 1000 personas salen a la calle en Lleida en solidaridad con la Flotilla de la Libertad

Lleida ha salido a la calle esta tarde en solidaridad con la Flotilla de la Libertad. Los activistas que querían abrir un corredor humanitario hasta la Franja de Gaza a raíz del conflicto entre Israel y Palestina han acabado detenidos en aguas internacionales y eso ha provocado el rechazo de muchas personas, también a Lleida, que se ha sumado al movimiento "Han asaltado la flotilla, todas a la calle"!.

En Lleida ciudad unas 100 personas según los Mossos d'Esquadra se han reunido en la plaza Víctor Siurana, delante del Rectorado, con banderas palestinas y con carteles donde se podían leer consignas como "De Lleida en Gaza, libertad para todos los pueblos" o "Parem el genocidi, Palestina Lliure". Les protestas han bajado por la Rambla de Aragón, han pasado Avinguda Cataluña y por Blondel hasta acabar en la Subdelegación del Gobierno español, custodiada por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, donde han cantado consignas como "Israel asesina, Europa patrocina" y han acabado leyendo un manifesto.

Más protestas por toda la demarcación

Otras ciudades y pueblos de Lleida han mostrado su solidaridad con la Flotilla. Es el caso del Pont de Suert, donde una cincuentena de personas se han reunido con banderas palestinas delante de la Església Nova.

Una cincuentena de personas protestan en el Pont de Suert.

Balaguer también ha salido a protestar la detención. Una cincuentena de personas se han reunido ante la Paeria con banderas palestinas. El acto, organizado por el colectivo Balaguer con Palestina, ha contado con la lectura de un manifiesto que reclamaba el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel.

En Balaguer una cincuentena de personas se han reunido ante la Concejalía.Radio Balaguer

En Guissona, la escuela FEDAC ha sido uno de los muchos centros por todo el territorio que han decidido hacer un pequeño acto de protesta en favor de la Flotilla.

Niños de la escuela FEDAC se solidarizan con Gaza y con la Flotilla.

Los chicos han protestado con pancartas donde se leía "Prou a la guerra" o "La vida de las personas vale más que un territorio".