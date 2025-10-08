Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya) ha publicado, como cada año, su índice socioeconómico territorial, con datos muy relevantes sobre la población de cada uno de los municipios de Catalunya. Entre los datos recogidos por los expertos, hay el porcentaje de población ocupada , el de trabajadores de baja calificación , el de la población de estudios bajos, el de la población joven sin estudios postobligatorios , el de los extranjeros de países de renta baja o media y la cifra media de la renta por persona en cada municipio .

En el caso de la población con estudios bajos, es decir, el porcentaje de población de 20 años o más que es analfabeta o que, como mucho, tiene estudios de primaria, un pueblo de Lleida es el primero del ranking. Se trata de Bovera, a Les Garrigues. Este pueblo de poco más de 200 habitantes tiene un 41,2% de población sin los estudios de secundaria, la cifra más alta de toda Catalunya. La Fatarella, a la Terra Alta, y con una población de más de 800 personas, sigue en Bovera, pero muy por debajo, con 10 puntos menos: tiene un 31,2%.

Por su lado, Gisclareny, en el Berguedà, es un pequeño pueblo de 30 habitantes que no tiene ninguna persona sin los estudios de la secundaria aprobados. El pueblo leridano con más habitantes con estudios de secundaria es Prats i Sansor, en la Baixa Cerdanya. Con casi 250 habitantes, este pueblo sólo tiene un 4,1% de la población con estudios bajos, y se sitúa a la posición 22 del ranking catalán.