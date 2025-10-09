Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya) ha publicado, como cada año, su índice socioeconómico territorial, con datos muy relevantes sobre la población de cada uno de los municipios de Catalunya. Entre los datos recogidos por los expertos, hay el porcentaje de población ocupada , el de trabajadores de baja calificación, el de la población de estudios bajos , el de la población joven sin estudios postobligatorios , el de los extranjeros de países de renta baja o media y la cifra media de la renta por persona en cada municipio .

Los trabajadores de baja calificación, el porcentaje de población de alta en la Seguridad social que cotiza en el grupo 10, es decir, que son peones. En esta categoría, el pueblo de Cataluña que peor queda es de la provincia de Lleida. En concreto, Soses, en el Segrià, que casi llega al 40% de su población enmarcada dentro de esta categoría con un 39,1%. El segundo pueblo ya es Sant Pere Pescador, en el Alt Empordà, con un 35,2%.

En la otra cara de la moneda, está Matadepera. El municipio del Vallès Occidental, siempre a la lista de los municipios con los habitantes que más cobran en Cataluña, tiene sólo un 3% de sus trabajadores considerados de baja calificación. El municipio de Lleida con las cifras más bajas es Naut Aran, en la Vall d'Aran, con sólo un 6%.