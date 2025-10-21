¿A qué hora saldrá el Sol a Lleida a partir del domingo, después del cambio de hora?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El cambio de hora de este domingo , donde a las 3 de la madrugada serán las 2, cambiará la rutina de muchos leridanos. En este artículo repasamos cuáles serán las horas de Sol a partir de la semana que viene.

Hasta ahora, el Sol salía a las 08:21 y se ponía a las 19:01. A partir de ahora, en cambio, el horario se se retrasa una hora: el 26 de octubre, el Sol saldrá a las 07:22 y se podrá a las 18:00 en Lleida ciudad.

En otros municipios de Lleida el horario también cambiará. Para poner algunos ejemplos: en Sort el Sol saldrá a las 07:21 y se pondrá a las 17:57; en Cervera, el Sol saldrá a las 07:20 y se pondrá a las 17:57 y a Vielha, saldrá a las 07:23 y se pondrá a las 17:57.