Unos 540 'gamers' en la Mollerussa Lan Party, una de las más importantes del Estado

Mesas llenas de ordenadores y personas jugando a videojuegos en el marco de la 18.ª Mollerussa Lan PartyAlba Mor / ACN

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Más de medio millar de 'gamers' de toda Catalunya y el Estado se encuentra hasta el domingo en la capital del Pla d'Urgell en el marco de la 18.ª edición de la Mollerussa Lan Party.

La cifra de asistentes al acontecimiento ha aumentado con respecto a la edición pasada y consolida el encuentro como una de las más importantes del Estado para disfrutar de los videojuegos. Está muy bien. Es la excusa para poder estar con los amigos y pasar un fin de semana jugando", ha explicado Francesc Xavier, de Barcelona, que hace 15 años que participa en el encuentro.

La organización ha ampliado el espacio de juegos de ocio con una zona de actividades de realidad mixta, que se suma a otras propuestas como los simuladores de ralli y de fórmula 1, para atraer a más visitantes y público general.