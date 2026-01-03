SEGRE
Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

Protección Civil recomienda adelantar la vuelta de vacaciones por la previsión de que nieve en cotas bajas

El Meteocat prevé nevadas a partir del domingo por la noche en las comarcas de Lleida

El Govern pide a los ayuntamientos seguir las informaciones meteorológicas por si hay que adaptar las cabalgatas de Reyes

Nieve en Lleida por la borrasca Filomena en enero de 2021.SEGRE

redacció

Protección Civil de la Generalitat recomienda a las personas que estén fuera de casa y que quieran volver para la noche de Reyes adelantar los desplazamientos ante la previsión de nevadas en cotas bajas de forma generalizada en el territorio sobre todo este lunes. La subdirectora operativa de Protección Civil, Imma Solé, ha explicado que prevén nevadas a partir del domingo por la noche en las comarcas del llano de Lleida y que el “punto álgido” llegue el lunes por la mañana, y hasta por la tarde, sobre todo en la Catalunya Central y el prelitoral y litoral de Barcelona y Tarragona.

Protección Civil ya ha activado el plan Neucat y recomienda a los ayuntamientos que estén “muy atentos” a las previsiones meteorológicas por si hubiera que adaptar el recorrido de las cabalgatas de Reyes.

