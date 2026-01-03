Protección Civil recomienda adelantar la vuelta de vacaciones por la previsión de que nieve en cotas bajas

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat recomienda a las personas que estén fuera de casa y que quieran volver para la noche de Reyes adelantar los desplazamientos ante la previsión de nevadas en cotas bajas de forma generalizada en el territorio sobre todo este lunes. La subdirectora operativa de Protección Civil, Imma Solé, ha explicado que prevén nevadas a partir del domingo por la noche en las comarcas del llano de Lleida y que el “punto álgido” llegue el lunes por la mañana, y hasta por la tarde, sobre todo en la Catalunya Central y el prelitoral y litoral de Barcelona y Tarragona.

⚠️ El SMC ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu ⚠️



⏲️ De diumenge a les 19:00 h fins dilluns

➡ Possibilitat de gruix: > 2 cm a cotes > 400 m

➡ Possibilitat de gruix: > 0 cm a cotes > 200 m

🟠 Grau de perill màxim: 3/6



*hora local=UTC+1 pic.twitter.com/2HxoLpIlFV — Meteocat (@meteocat) January 3, 2026

Protección Civil ya ha activado el plan Neucat y recomienda a los ayuntamientos que estén “muy atentos” a las previsiones meteorológicas por si hubiera que adaptar el recorrido de las cabalgatas de Reyes.