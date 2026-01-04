El fenómeno 'kidult': Auge de los adultos que compran juguetes para ellos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

En navidades está arrasando en todo el mundo un fenómeno que ha llegado para quedarse: el kidults, un término que describe a los adultos que mantienen el interés por actividades y juegos asociados a la infancia. Este auge responde a un cambio en las formas de consumo y de ocio.

Más allá de la nostalgia, estos productos ofrecen espacios de desconexión frente a la hiperconectividad y el uso constante de pantallas. Se trata de juguetes de colección en versiones premium, que atraen a quienes buscan productos específicos y de alta calidad. Actividades como montar maquetas en 3D, construir escenarios en miniatura o juegos de mesa permiten conectar con tu niño interior.

La industria juguetera ha respondido a esta tendencia creciente adaptando su oferta hacia un ocio más analógico. En Lleida también se nota esta tendencia. Un responsable de la tienda Agustí Mestre confirma un aumento de la demanda de este tipo de productos: “Cada vez hay más adultos que buscan juguetes para su propio disfrute, y se están vendiendo muy bien”.

El efecto de este fenómeno ya es notable en España. El público kidult representa alrededor del 30% de las ventas del sector, y las previsiones apuntan a un crecimiento anual de entre el 5% y el 8% en los próximos años, según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).