Los regalos de Reyes lideran los gastos navideños, con 200 euros por persona

Los regalos de Reyes siguen siendo el gasto navideño más importante de las familias. Según la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el desembolso medio por persona alcanza los 192 euros, por encima de lo que se destina a los regalos de Nochebuena, que es de 178 euros. Los regalos constituyen, con amplia diferencia, la principal partida, con una media de 370 euros por persona, cosa que constata el papel de la fiesta de los Reyes Magos como el momento central para el intercambio de obsequios, especialmente en los hogares con niños.

Sin embargo, destaca en este punto el fenómeno creciente del llamado kidult, según el cual cada vez más adultos compran juguetes para consumo propio . En el caso de los niños, entre los juguetes más pedidos destacan el Quickstop, un siete de juego interactivo con precios que oscilan entre los 65 y los 75 euros; el tamagochi digital, que revive como uno de los clásicos más solicitados, con un coste aproximado de 25 a 35 euros; las Sylvanian Families, con figuras y casas para coleccionar los precios de las cuales varían entre 30 y 80 euros, según el tamaño del set; las máquinas de slime, con equipos completos para fabricar slime en casa por 20 a 30 euros; y los productos Rolife, especialmente puzzles y figuras de montaje, con precios que van de 15 a 40 euros.

Desde la histórica Agustí Mestre de Lleida destacan artículos como Quick Stop y La Polilla Tramposa, junto con clásicos como Lego, manualidades, construcciones o slime. También se venden bien las muñecas tradicionales y modelos hiperrealistas tipo reborne, incluso entre consumidores adultos.

En Jar Toys de Tàrrega los juegos de mesa y todo lo que esté relacionado con el fenómeno Stitch, un personaje de Disney, han liderado las ventas. Montse Torres, responsable de la tienda, destaca un cambio en los hábitos con más adquisiciones de última hora y un aumento del interés del público adulto por los juegos de mesa. Los clásicos conservan su privilegiada posición a la carta en Ses Majestats: dinosaurios, Lego y construcción para niños, y muñecas como Nenuco y Barbie para niñas.

En Lleida también se nota esta tendencia. Un responsable de la tienda Agustí Mestre confirma un aumento de la demanda de este tipo de productos: “Cada vez hay más adultos que buscan juguetes para su propio disfrute, y se están vendiendo muy bien.” El efecto de este fenómeno ya es notable en España. El público kidult representa en torno al treinta por ciento de las ventas del sector, y las previsiones apuntan a un crecimiento anual de entre el 5% y el 8% en los próximos años, según señala la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).