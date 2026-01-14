David Broncano: "Me gustaría muchísimo hacer un programa en TV3 desde Lleida"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

David Broncano, el popular presentador español, ha expresado su deseo de realizar un programa en la televisión catalana TV3 desde la ciudad de Lleida. Durante la reciente entrega de los premios Ondas, donde Broncano fue galardonado por su programa 'La Revuelta' en Televisión Española, el carismático conductor aprovechó para responder con su característico humor a los numerosos medios presentes.

En una breve entrevista concedida al programa 'Matina, Codina!' de RAC105, Broncano sorprendió a todos al responder en un fluido catalán cuando se le preguntó si le gustaría tener un espacio en TV3. Con su habitual ingenio, el presentador bromeó: "¿Mi catalán es válido para TV3?".

El líder de 'La Revuelta' junto con Ricardo Castella y Jorge Ponce ha asegurado que "me gustaría muchísimo hacer un programa en TV3". "Desde Lleida, desde la parte alta de Lleida, que tampoco sea todo Barcelona", ha añadido.

Trayectoria de éxito

David Broncano ha consolidado su carrera como uno de los presentadores más destacados del panorama televisivo y radiofónico español. Además de su reciente triunfo con 'La Revuelta' en TVE, Broncano ha cosechado éxitos notables con programas como 'La Resistencia' en Movistar+ y 'La Vida Moderna' en la cadena SER.

Reconocimiento en los premios Ondas

El talento y la creatividad de David Broncano han sido reconocidos con un prestigioso premio Ondas, que le fue otorgado por su labor al frente de 'La Revuelta'. Este galardón llega apenas un mes y medio después del estreno del programa, lo que refleja la gran acogida y el impacto que ha tenido entre la audiencia.

Un toque de humor en la gala

A pesar de pronunciar un discurso serio y reivindicativo durante la ceremonia de los premios Ondas, Broncano no pudo resistirse a dejar su sello humorístico en las entrevistas posteriores. Su espontaneidad y su capacidad para arrancar sonrisas han sido una constante en su trayectoria, y esta ocasión no fue una excepción.

Broncano y Lleida, una relación inesperada

Curiosamente, esta no está la primera vez que Broncano se acerca a Lleida en los últimos días. Durante una entrevista en 'La Revuelta' con dos científicos que han realizado un descubrimiento revolucionario, se habló de la teoría de la panspermia, desarrollada por el prestigioso científico leridano Joan Oró.

Esta coincidencia, sumada al deseo expresado por Broncano, con ironía, de hacer un programa en TV3 desde Lleida, ha despertado el interés de sus seguidores catalanes, que ya especulan sobre cómo sería este hipotético espacio televisivo y qué sorpresas podría deparar el presentador en tierras leridanas.

También quiere ir a 'El Hormiguero'

En el su encuentro con la prensa en el Palacete Albéniz, el comediante no paró de bromear con los periodistas, aunque no pudo ocultar del todo su espíritu ambicioso: "Intentaré ganarlo todo aunque la gente diga 'Que pesado el tio'!", bromeó entre carcajadas al referirse a su próxima competencia contra Pablo Motos a los Premios Iris de enero.

Broncano reveló que ha invitado en múltiples ocasiones a Motos a participar en 'La Resistencia', aunque hasta el momento el conductor de 'El Hormiguero' no ha aceptado la invitación. "A ver, a mí me encantaría que viniera al programa, la verdad. O ir yo allí", declaró el presentador, mostrando su entusiasmo por una potencial colaboración entre ambos espacios televisivos.

Con su característico sentido del humor, Broncano lanzó una propuesta directa y sin precedentes: "Podríamos hacer una cosa nueva en televisión... ir a 'El Hormiguero' mientras emiten 'La Resistencia'". El humorista aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los responsables de Atresmedia y la productora de Pablo Motos: "¡Por favor, llevadme| de invitado!", exclamó, dejando claro su disposición para embarcarse en este innovador intercambio de programas.

La idea de Broncano supone un reto creativo y una oportunidad para explorar nuevos formados televisivos. Si bien todavía no hay respuesta oficial por parte del equipo de 'El Hormiguero', la propuesta ha generado expectación entre los seguidores de ambos presentadores. Sólo el tiempo dirá si este singular 'challenge' se materializará en las pantallas.