Julio Iglesias, su actuación ‘fantasma’ en la discoteca Big Ben de Mollerussa, y su bolo en Andorra

Tras el éxito de Julio Iglesias en el Festival de Benidorm con La vida sigue igual en 1968, las actuaciones del cantante comenzaron a estar muy solicitadas en todo el territorio estatal.

Con el paso de los años incluso se ha llegado a afirmar que actuó en la discoteca Big Ben poco después de su apertura, en 1976. El origen del rumor se explica por el contexto de la época.

Tras su triunfo en Benidorm, Iglesias vivió un ascenso vertiginoso y se dio por hecho que habría pasado por la mayoría de salas emblemáticas del circuito nocturno. Sin embargo, todo apunta a que se trata de una actuación fantasma: no existe ningún cartel, crónica de prensa ni fotografía que confirme ese concierto.

La persistencia del mito contrasta con actuaciones perfectamente documentadas. En 1989, Julio Iglesias actuó en Andorra la Vella, en el Estadi Comunal, ante unos 8.000 espectadores. También estuvo en Barbastro, donde participó en el Festival del Vino Somontano en 2001.

Otra de las pocas anécdotas que vinculan al cantante madrileño con Lleida se remonta a 1985, cuando alumnos de la escuela Enric Farreny le enviaron una carta invitándolo a participar en el programa La ràdio a l’escola, de Ràdio Lleida, misiva que el propio Iglesias llegó a responder.