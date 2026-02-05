Barcelona homenajea a Carme Elias, la actriz que normalizó el Alzheimer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La actriz Carme Elias recibió ayer miércoles la Medalla de Oro al Mérito Cultural del ayuntamiento de Barcelona, una distinción aprobada por el pleno el 21 de noviembre de 2025.

El alcalde, Jaume Collboni, que presidió el acto en el Salón de la Ciudad, destacó tanto la prolongada carrera de la actriz, de más de medio siglo en el teatro y el cine, como la “dignidad” con la que ha explicado públicamente su convivencia con el Alzheimer. El edil también resaltó la contribución “excepcional” de Elias al desarrollo “cultural, artístico y social” de la ciudad y subrayó su vinculación con Barcelona (se formó en el Institut del Teatre) y la proyección internacional de su carrera.

Al recibir el galardón, Elias se mostró emocionada y agradeció el acompañamiento de la familia y de las personas presentes. “Intento vivir el momento presente y no pensar en lo que viene después”, afirmó. En un segundo momento, la actriz leyó un texto en el que ha recordó la vocación temprana, su primer maestro de teatro en el barrio y la entrada en el Institut del Teatre.