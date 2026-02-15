La experiencia de los estudiantes con la IA: “Cuando salió la usábamos para todo, creíamos que nadie se enteraba”

Isaac, Jordi, Paula y Ana son estudiantes de segundo de Bachillerato del instituto Torre Vicens de Lleida. Como la mayoría de jóvenes, utilizan la IA en su vida cotidiana. “La uso más a nivel personal que académico. Si tengo alguna duda de cualquier cosa le pregunto porque es más rápido que ir buscando en diferentes fuentes”, indica Paula.

Explica que en cuarto de ESO sí comenzó a utilizarla mucho, pero se dio cuenta de que “cuanto más la usas menos capaz eres de hacer las cosas por ti misma, porque es como si la máquina piensa por ti”. “Por eso empecé a usarla menos y ahora no la utilizo para hacer trabajos”, asegura.

Ana, en cambio, dice que la emplea en los dos ámbitos. “En el personal, para planificar viajes es muy útil, o cuando no sé hacer una tarea doméstica me da soluciones rápidas y pautadas”, relata, y añade que “para el instituto la uso mucho, pero no para que me haga las cosas, sino para aclarar dudas y, después de estudiarme los contenidos, para que me cree tarjetas interactivas y tests autocorrectivos para ver dónde fallo”.

El caso de Jordi es similar. “Para el instituto hay muchísimas tareas en las que uso la IA, no para que me haga un trabajo, sino para aprender a hacer tareas. Cuando explotó, la usábamos para todo porque nadie se enteraba, o así lo creíamos, pero con el tiempo te das cuenta que así tú no sabes hacer las cosas y hay que aprender que es una herramienta y saber usarla”, argumenta. A nivel personal, le ayuda “en tareas como cocinar o para hacer deporte”.

Por su parte, Isaac manifiesta que la usa “más que nada como método de estudio”. “En las asignaturas que son más de entender que de memorizar, lo que lo entiendo me lo vuelve a explicar o me da algún ejemplo. Introduzco los apuntes de clase en la IA y le pregunto cosas en base a eso, así no hay errores”, indica.