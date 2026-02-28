El riesgo de gripe porcina es muy bajo para la población y Sanidad pide no generar alarma

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“La valoración del riesgo para la población se considera muy baja”, afirma la Generalitat. Los subtipos de virus de la gripe A porcina (H1N1, H1N2 y H3N2) circulan en poblaciones porcinas y, ocasionalmente, pueden infectar a los seres humanos. Este viernes, Salud ha detectado un caso de gripe porcina A en un hombre de 83 años de Lleida, ajeno al sector.

La mayoría de los casos humanos son por la exposición a cerdos infectados o ambientes contaminados. En España es el cuarto caso notificado hasta ahora desde 2009. El último se había detectado en 2024 también en Lleida, de un trabajador de una explotación porcina.

Las infecciones humanas por estos virus suelen ser leves, con transmisión limitada y no sostenida entre personas, aunque algunos casos han desarrollado una enfermedad más grave.

Por su parte, el director general de Salud Pública del ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, pidió no generar alarma, ya que se trata de un caso aislado. “Son casos esporádicos que también ocurren en países del entorno y que normalmente tienen contacto estrecho con cerdos”, añadió.

Se está haciendo una vigilancia para que no se registren casos secundarios y determinar el origen.