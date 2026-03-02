Daniel Palau, obispo de Lleida, después del veto al PP de Xavi Palau: “los que viven en la calle son personas como nosotros”

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El obispado presentó el viernes el nuevo cartel de la Semana Santa 2026 en el Palau Episcopal. En este acto, el obispo Daniel Palau hizo sus primeras declaraciones después de que el miércoles denegara el permiso para celebrar un acto impulsado por el portavoz municipal del PP, Xavi Palau , en el local social de la iglesia de Santa Maria de Gardeny —que tenía como objetivo debatir sobre el futuro hub cívico en el convento de las Josefines—.

El obispo afirmó que “no podemos aceptar actos políticos dentro de los locales religiosos. Hay cristianos con pensamiento político en todos los partidos y no podemos decantarnos por uno u otro”. Añadió además que la Iglesia “siempre acogerá el diálogo y a todo al que quiera contribuir a hacer crecer la sociedad en positivo, pero nunca con una significación política, como ocurría en este caso”.

Paralelamente, también hizo referencia a la reciente propuesta del ayuntamiento de crear equipamientos para acoger a personas sin hogar en la antigua escuela de Balàfia y en el convento de las Josefinas, iniciativa que Daniel Palau valoró muy positivamente, señalando que “los que viven en la calle son personas como nosotros, por eso estos centros son necesarios. La clave está en cómo se acompañará y se dignificará la vida de quienes harán uso de ellos”, opinó.

Respecto a las reacciones y el recelo de algunos vecinos ante la propuesta, el obispo declaró que “es normal que haya desconocimiento, miedo e inseguridad, pero esto no debe impedir dar un paso de valentía como sociedad y acoger a quienes necesitan ayuda”.

Un cartel de Semana Santa con historia y tradición

El cartel de la Semana Santa 2026, obra del artista Amadeu Bonet, es un cuadro que integra elementos históricos y culturales de la ciudad, “combinando la representación de la pintura de la crucifixión de la capilla de Santa Margarida de la Seu Vella con la incorporación de los protagonistas de las procesiones plasmados digitalmente”, explicó ayer el propio Bonet durante la presentación del cartel en el Palau Episcopal de Lleida. El acto, que contó con la presencia de algunos de los representantes de las cofradías, estuvo protagonizado por el obispo Daniel Palau, quien destacó que afronta su primera Semana Santa en el cargo con “grandes expectativas y ganas de vivirla como un momento de recogimiento y celebración del amor de Dios”.