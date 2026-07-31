El año pasado junio en Lleida ciudad fue más caluroso que julio; este año ya no (y también es récord)

La anomalía que sorprendió a climatólogos y ciudadanos el verano pasado ha sido un espejismo de una sola temporada . Si el año pasado junio fue más caluroso que julio en Lleida ciudad —un hecho inédito en 87 años de registros—, este año ya no y julio vuelve con mucha fuerza a recuperar su trono como el mes más cálido del verano.

Según los datos recogidos por el portal Meteostat, el julio de 2026 ha cerrado con una temperatura media excepcional de 29,1 °C, superando claramente los 26,4 °C registrados durante el pasado mes de junio. De este modo, se restablece el patrón histórico habitual que había regido durante décadas antes de la alteración puntual de 2025.

«El año pasado junio fue más caluroso que julio, este año ya no: el julio de 2026 recupera el patrón tradicional con una media histórica de 29,1 °C.»

Un julio de récords absolutos

El verano de 2026 no solo ha regresado a la jerarquía tradicional entre junio y julio, sino que lo ha hecho elevando el listón térmico a niveles muy elevados. Los 29,1 °C de media en julio suponen una de las cifras más altas de la serie histórica reciente en la capital del Segrià, dejando atrás los 26,1 °C de julio del año pasado y superando incluso los registros de años anteriores como 2015 (28 °C) o 2022 (27,4 °C).

En cuanto a las temperaturas máximas, el contraste también se ha hecho evidente. Si en junio se alcanzó un pico máximo de 42,9 °C, julio ha igualado prácticamente este registro extremo con un punto máximo de 42 °C, consolidando un verano implacable en lo que se refiere a olas de calor.

Evolución comparativa de temperaturas medias y máximas (2015-2026).

La tabla permite observar con claridad cómo se desglosan los registros de los últimos doce veranos en la ciudad de Lleida, poniendo de manifiesto el carácter excepcional de la inversión térmica vivida en 2025 en comparación con la recuperación de la normalidad este 2026.

Así pues, mientras que 2025 quedará en los archivos meteorológicos como el año inusual en el que el sexto mes del año usurpó la corona térmica a julio, el verano de 2026 confirma que la climatología leridana vuelve a dibujar sus escenarios habituales de máximo calor estival durante el corazón del verano, aun manteniendo unas temperaturas medias generalmente elevadas que evidencian la tendencia de calentamiento global continuado.