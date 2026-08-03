Cierra el Dansàneu más brillante

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El Dansàneu bajó ayer el telón de su 35ª edición, que la organización definió como “la más exitosa de la trayectoria del festival”. Más del 90% de los espectáculos de pago colgaron el cartel de “entradas agotadas” y las actividades gratuitas –como conferencias, exposiciones, talleres e instalaciones– registraron una gran afluencia de público. La programación, repartida en más de 27 localizaciones de Les Valls d’Àneu, llevó la danza, el teatro, la música y la recitación a plazas mayores, iglesias románicas, jardines, bosques, centrales hidroeléctricas y montañas.

La recta final del Dansàneu ha mantenido hasta el último momento el doble pulso que define al festival desde sus orígenes: la música y la cultura de raíz, y la creación escénica contemporánea. La jornada del sábado concluyó con el concierto de la Companyia Elèctrica Dharma, que hizo vibrar al público en la iglesia de Espot.

Ayer fue el turno de una instalación sonora de marionetas en suspensión en Esterri d’Àneu; música, baile, tradición y gastronomía en el camping Aigüestortes; y el espectáculo de clausura NO de La Venidera, compañía galardonada con tres Premios Max, en el polideportivo de Esterri.

Este año, aseguró la directora del certamen, Rut Martínez, el público ha suscrito que el festival “es lo mejor que le puede pasar” al territorio. De esta manera, quedó “demostrado que el Dansàneu y la cultura, por extensión, son alimento, que los derechos culturales son universales y necesarios y que, por tanto, la mejor manera de protegerlos es ejerciéndolos”, constató Martínez, quien añadió: “aún más en entornos como Les Valls d’Àneu, donde la programación, especialmente la escénica, es prácticamente inexistente a lo largo del año”.

Precisamente, la clausura de esta edición coincidó con el anuncio de la marcha de Martínez, quien deja la dirección del festival después de 15 años vinculada al proyecto, 12 de ellos al frente de la dirección artística, ejecutiva y de gerencia. “El trabajo está hecho, yo cierro una etapa”, declaró. Asimismo, advirtió que “para que el futuro del festival esté garantizado es necesario un cambio de gobernanza; es necesario que las administraciones locales den un paso adelante –como de hecho ya lo ha hecho la gente, haciendo suyo el proyecto, respondiendo con amor y fidelidad al Dansàneu– y, por tanto, poniendo de manifiesto que es fundamental para el futuro” del territorio pallarés. Este éxito de público ha llegado, además, en un año de reconocimiento para el festival.

El Dansàneu, Premio Nacional de Cultura en 2021, ha sido destacado en el informe Lo mejor de la cultura del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea como uno de los acontecimientos imprescindibles de todo el Estado.