Boí Taüll es reconocida como la mejor estación de esquí estatal del 2026 por los premios internacionales World Travel Awards

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La estación de esquí de Boí Taüll ha sido galardonada como la mejor estación de esquí estatal del año 2026 por los World Ski Awards. Es la quinta vez que esta estación gestionada por Ferrocarriles de la Generalitat gana esta distinción y se convierte en la estación del Estado que más veces ha sido reconocida como mejor estación de esquí de España.

El ganador de los premios se escoge a partir de una votación popular en línea, abierta a aficionados y profesionales de la industria. La distinción, promovida por la organización internacional World Ski Awards, premia la excelencia en el sector del turismo de nieve en el ámbito global. La altitud, la calidad de la nieve y la mejora constante de los servicios, son algunos de los atributos más valorados que han convertido Boí Taüll en la mejor estación de esquí.

De cara a la nueva temporada

La temporada de este año a la estación de Boí Taüll iniciará el 4 de diciembre. Contará de 45 kilómetros esquiables repartidos en 43 pistas y varias novedades.

En el ámbito deportivo, Boí Taüll volverá a ser suyo de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña los días 30 y 31 de enero y acogerá una prueba del Freeride World Tour Junior los días 27 y 28 de febrero. Además, del 18 al 20 de marzo de 2027 será el escenario de los Campeonatos y la Copa de España de Skimo, que reafirma su papel como uno de los grandes referentes de los deportes de nieve en los Pirineos.