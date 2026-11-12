Un detenido por hacer pintadas en la manifestación del 11N de Lleida

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La manifestación que se llevó a cabo este miércoles, en el marco de la huelga general, acabó con un detenido en Lleida. La convocatoria reclamaba el acceso a una vivienda digna y asequible y la mejora de las condiciones laborales ante el encarecimiento del coste de la vida.

Después de la marcha de los manifestantes, la cual se inició en la plaza Ricard Vinyes hasta la plaza Sant Joan, fuentes de la Urbana informaron de la detención de un joven de 23 años por desobediencia y atentado contra los agentes de la autoridad después de ser sorprendido haciendo pintadas en una fachada en la avenida Catalunya. Este jueves por la mañana ha quedado en libertad.

Durante la comisión de Seguridad, Movilidad y Civismo del ayuntamiento de la capital del Segrià, realizada este jueves, el balance de los servicios municipal fue positivo. La teniente de alcalde y concejala del Área, Cristina Morón, ha añadido sobre los actos del detenido: "Defendemos el derecho a huelga y de manifestación, pero también es importante que cuidemos el espacio público, al cual destinamos muchos esfuerzos por mantenerlo limpio y arreglado".