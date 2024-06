Laura Escanes podría estar ilusionada de un chico con novia

Laura Escanes y la soltería no se llevan bien. La influencer es una enamorada del amor en todas sus formas y no tiene miedo de volver a ilusionarse a pesar de las decepciones del pasado. Desde que puso fin a su matrimonio con Risto Mejide afirmando que no volvería a vivir algo así, a Laura no han dejado de salirle pretendientes.

Después de su efímero e intenso romance con el cantante Álvaro de Luna, al que le ha dedicado numerosas "pullitas" tras su ruptura, la influencer estuvo relacionada con el instagramer catalán Pau Joanmiquel. Ninguno de ellos confirmó jamás la relación y todo quedó en un simple rumor. Pero a Laura le llueven las conquistas y los medios ya tienen el ojo puesto en su nueva ilusión, Mikel Alors.

Se trata de un técnico y compañero de Laura en La Travessa, el programa de aventuras que Escanes presenta en TV3 y que acaba de terminar las grabaciones de su segunda edición. Efectivamente, ha sido en el programa que presenta donde Laura habría encontrado el amor, o bueno, vamos a llamarlo rollete. "Laura Escanes, que es una mujer libre, está teniendo un rollito con un cámara de La Travessa, un operador de cámara que trabaja en el equipo técnico", afirmaban las mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez este fin de semana en su programa.

"El cámara tiene 26 años, no damos ni el nombre de pila porque es una persona anónima, ha trabajado en varios proyectos con Laura (...) Esta info nos llega a las mamarazzis de vía directa, no de Laura Escanes, pero de alguien muy cercano a Laura Escanes. ¿Son novios? No. Principalmente, porque este chico tiene novia", decían las protagonistas de la exclusiva, dejándonos con la boca abierta.

Según Laura Fa, Mikel tiene novia pero está acostumbrado a disfrutar de las relaciones abiertas: "Él ya tiene una pareja oficial -una joven llamada Mariona-, con lo cual podría haber sido que hubiera tenido un rollito esporádico con Laura Escanes, que lo que yo sé es que a Laura le gusta". En resumen, el nuevo churri de Escanes tiene otra churri oficial, pero puede hacer travesuras en La Travessa gracias a su mente abierta y su relación basada en el respeto, la confianza y el amor libre.

Así es Mikel Alors

Mientras las mamarazzis aseguran que Mikel sigue con su novia Mariona, con quien lleva saliendo varios años, otros medios apuntan que habría puesto fin a su noviazgo para empezar una nueva historia con Laura Escanes. Desde luego, si la segunda opción es la correcta, ya tiene un punto en común importante con Laura: ninguno tiene reparos en dejar una relación de larga duración para empezar otra. Ya lo vimos con Escanes, quien, supuestamente, habría solapado durante un corto periodo de tiempo su matrimonio con Risto y su romance con Álvaro de Luna. O eso dicen las malas lenguas.

Pero, ¿quién es Mikel Alors? ¿En qué lugar se enamoró de Laura? ¿A qué dedica el tiempo libre? Alors se define como vídeo creador, tiene 26 años, es documentalista y estudiante de Sociología. "La semana pasada acudieron juntos a las instalaciones de TV3 para ver la final del concurso musical, Euforia.

Uno de sus presentadores, Miki Núñez, es amigo de Laura y Mikel ha trabajado con parte del equipo técnico del programa. No se mostraron cariñosos en público ni fueron como pareja, pero tampoco escondieron su buena sintonía", decía una fuente cercana a este par de "amigos con derecho a roce".

En su cuenta de Instagram, Mikel revela grandes datos sobre su personalidad y ojito porque físicamente guarda cierto parecido con el ex de Laura, Álvaro de Luna.

Mikel cuenta con 10.000 seguidores en la red social de la camarita y ya en 2023, tras finalizar la grabación de la primera temporada de La Travessa, Alors escribía en su cuenta: "Uno de los proyectos más difíciles que he hecho, pero junto a un increíble equipo humano que lo hizo posible". A este post de octubre de 2023, Laura respondió con un emoji llorón y un corazón rosa, demostrando que hace un año ya se llevaban requetebién.

El cámara adora leer (como Laura) y es un gran amante de los animales, ¡vaya! Como Laura también. Defensor de los derechos de las mujeres y presunto exnovio de una joven de Barcelona llamada Mariona (aunque Laura Fa cree que siguen juntos, la pareja dejó de compartir fotos en 2018, así que también es probable que ya no estén saliendo).

Por último, diremos que, mientras Laura comparte actualmente su vida con Roma y Rocky, Alors disfrutó de la compañía durante varios años de Jacob, un imponente Alaskan Malamute con el que publicaba muchísimas imágenes. La última en 2018, coincidiendo con el fin de sus posts con Mariona.

21 días con Mikel Alors

No, no estamos hablando de un nuevo programa de Samanta Villar, sino del tiempo que han pasado juntos Laura y Mikel durante el rodaje de La Travessa. Durante la grabación de la segunda temporada, el equipo ha convivido durante 21 días seguidos y cuando las cámaras se apagan... ¡la llama del amor se enciende!

Según revela el entorno de Alors, el chico "no es ningún caza-famosas. Es reservado y discreto. Puede parecer tímido e incluso algo borde al principio, pero no lo es en absoluto. Es amable y muy simpático. No busca la fama, ni se ha acercado a Laura Escanes porque es famosa. Eso a él no le importa".

Laura Escanes junto a Risto Mejide y a su hija Roma.Instagram

Mientras los rumores sobre su posible relación con Alors siguen pululando por Internet, Laura ha aprovechado su entrevista en L’eclipsi para hablar de la relación cordial que mantiene actualmente con su exmarido, Risto Mejide. "No somos mejores amigos, pero nuestra principal preocupación y prioridad es Roma. Vamos de la mano y cualquier cosa que podamos hacer yo por él, para que Roma esté bien, o él por mí, para que Roma esté bien, lo haremos", explicaba la influencer definiendo su matrimonio con Risto como "una etapa bonita de mi vida (...) Tengo 28 años y estoy divorciada. Es como si hubiese vivido cincuenta vidas, pero no es una etiqueta que me pesa".