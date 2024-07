Belén Esteban revela detalles impactantes sobre Jesulín de Ubrique y su relación con Andreíta

Belén Esteban nunca ha sido conocida por guardarse sus opiniones, y con el paso de los años, se ha vuelto aún más sincera. En una reciente entrevista para una conocida revista española, la "princesa del pueblo" se ha mostrado en bikini y ha hablado sin tapujos sobre diversos temas de su vida personal y profesional.

La popular colaboradora ha abordado su complicada relación con las hermanas Campos y ha compartido nuevos detalles sobre la paternidad de Jesulín de Ubrique. Además, Belén no ha pasado por alto mencionar a Toño Sanchís, una de las personas que más la ha decepcionado y con quien tiene un juicio penal pendiente en 2025 por los "400.000 euros más las costas" que su exrepresentante "todavía" le debe. Sin embargo, uno de los aspectos más impactantes de la entrevista fue su desgarrador testimonio sobre la relación actual entre su hija Andreíta y su padre.

"Junto con Toño Sanchís, Jesulín es la persona que más daño me ha hecho en la vida. Jesulín nunca contesta. Yo le mando WhatsApp porque tenemos en común a esa persona que sigue estudiando. Pregúntame cuántas veces ha llamado a mi casa esta persona. Nunca. ¿Él sabe lo que estudia? ¿dónde vive?", expresó Belén, visiblemente decepcionada, criticando el desinterés de su ex por su hija.

La conversación no terminó ahí, ya que Belén tenía mucho más que decir sin temor a represalias: "Jesulín dice que ella (Andreíta) decidió estudiar fuera y que no se tiene que hacer cargo de nada. Yo lo único que te puedo decir es que todos los que decían que cuando mi hija tuviera 18 años yo la iba a llevar de la mano a la tele o a una revista, pues se han confundido".

Belén Esteban y Jesulín de Ubrique junto a su hija Andrea

Belén también abordó la devastadora carta que María José Campanario le escribió, y comentó: "Cuando la leí entera me volví loca. No voy a decir lo que me pareció más fuerte de todo porque tiene que ver con la persona que más quiero en mi vida. Cuando dicen que siempre estoy con lo mismo, no es verdad, porque los que empiezan son ellos. ¿Yo le he escrito alguna carta? ¿He preguntado si sus hijos son de su marido?"

Recordemos que la esposa del extorero le dedicó unas duras palabras en una carta pública, donde la llamaba "princesita barata" y decía: "Eres un absoluto cero en nuestras vidas. En la mía y en la de mi marido. Sí, el mío, mal que te pese. La represión y la dictadura acabaron hace muchísimo tiempo, muy a tu pesar, princesita barata. ¿Por qué te doy tanto miedo? No me hagas descender a tu nivel porque saldrías perdiendo tu asqueroso trono (...) De mujer a mujer, no me provoques. Veinte años mamando de una teta que no te pertenece, solo porque eres fácil de lengua y una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás".

Belén respondió contundentemente: "La princesita barata dice. Yo por lo menos si he hecho daño a alguien ha sido a mí misma. Pero no quiero darle más protagonismo a esa señora", explicaba, refiriéndose al mal comportamiento que tanto María José como gran parte del clan Janeiro han tenido con Andreíta.

Muy decepcionada con Terelu

Respecto a las Campos, Belén tampoco se mordió la lengua. Aseguró tener bloqueadas a Terelu, Carmen y Alejandra Rubio, y afirmó que la icónica María Teresa Campos "las regañaría y les bajaría el tonito, porque ahora las hijas se creen que son Taylor Swift y Beyoncé, y cuidado con eso".

Belén Esteban y Terelu CamposTwitter

Belén recordó con cariño y algo de melancolía a María Teresa, por lo que se sintió muy dolida cuando Terelu no le permitió asistir a la misa homenaje: "Yo adoraba a Teresa y ella a mí. Escribí a Terelu para lo de la misa y me dijo que sería algo muy privado y familiar. Vamos, que me vino a decir que mejor no fuera. Pero luego vi las imágenes y a algunas personas y no entendí por qué no pude ir... Lloré. Tendría que haberme presentado".

Tras ese episodio, su relación con Terelu solo empeoró. "Me he sentido muy amiga suya, pero ahora mismo creo que soy una enemiga para ella. Tengo esa sensación. Los que estamos en Canal Quickie no le interesamos. Mis jefes han tenido reuniones con ella, pero el puesto de presentadora siempre ha sido para María Patiño".