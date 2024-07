Akin Akinözü se despide de su madre, la actriz Özlem Akinözü, tras su fallecimiento

Akin Akinözü ha recibido una de las peores noticias de su vida este fin de semana: su madre, la actriz Özlem Akinözü, ha fallecido tras una larga batalla contra una grave enfermedad. El actor, siempre muy cercano a su madre, compartió una conmovedora fotografía en redes sociales para despedirse de ella, recibiendo el apoyo y las emotivas respuestas de sus seguidores.

El protagonista de éxitos como 'Tuzak', 'Hercai' y 'El juego de mi destino' dedicó unas últimas palabras a su madre: "Perdí mi fe. Perdí ser amado sin retorno. Perdí mi inocencia. Perdí mi esperanza. Perdí mi propósito. Perdí mi camino. Perdí mi batalla. Perdí mi pasado. Perdí mis sueños. Perdí mi entusiasmo. Perdí mi hogar. Perdí mi infancia. Perdí mi ángel. Y perdí mi amor. Todo esto porque te perdí… A partir de ahora, la vida siempre será amarga e incompleta para mí… Lo único que queda es el 'anhelo' interminable que siento por ti. Tu hijo", escribió el actor en su perfil de Instagram.

Para Akin Akinözü, su madre fue una de las personas más importantes de su vida y nunca ha ocultado que ella influyó indirectamente en su decisión de convertirse en actor. Su fallecimiento ha sido un golpe devastador, pues ambos compartían un vínculo muy estrecho. "Mi madre no me dio ningún consejo en especial, pero siempre me hizo sentir fuerte con su amor. Me dio el valor de hacer cosas nuevas, de no tener miedo a subir al escenario y de seguir siempre a mi corazón, y le estoy muy agradecido por ello", afirmó el actor.

De hecho, en cierta forma, ella fue la responsable de que el actor, graduado en Matemáticas por la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, cambiara de rumbo profesional y se dedicara a la interpretación. Akin Akinözü nunca antes había soñado con convertirse en actor. Özlem Akinözü, conocida por su participación en numerosas ficciones turcas, es uno de los rostros que se puede ver en la exitosa 'Karagül: Tierra de secretos', emitida por Divinity. Desde aquí enviamos un mensaje de apoyo y solidaridad a Akin Akinözü y toda su familia.