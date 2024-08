Su Burcu Yazgı Coşkun y Burak Deniz protagonizan el nuevo melodrama turco

Una nueva ficción turca está a punto de estrenarse. Se trata de "Bir Gece Masalı," un melodrama protagonizado por Su Burcu Yazgı Coşkun y Burak Deniz, dos de los actores turcos con mayor proyección internacional. Burak Deniz es conocido por sus papeles en series como "Nuestra Historia," mientras que Su Burcu Yazgı Coşkun ganó popularidad con "Hermanos." Coşkun dejó "Hermanos," resultando en la muerte de su personaje, para embarcarse en nuevos proyectos y encontró en "Bir Gece Masalı" una oportunidad prometedora. ¿Logrará esta serie igualar el éxito de su anterior melodrama?

Aún se desconoce la fecha de estreno de "Bir Gece Masalı," pero sabemos que se transmitirá por ATV, que ha hecho una gran apuesta por la serie, y su tráiler ya ha sido lanzado. Según la sinopsis, este melodrama narra la historia de un amor imposible entre el policía Maher (Burak Deniz) y una joven beduina llamada Janviza (Su Burcu Yazgı Coşkun). Su historia comienza en la mágica atmósfera de Pamukkale y se extiende hasta la mansión del Sr. Assaf en Estambul, prometiendo un romance lleno de secretos, pasión y amor que capturará al público desde el primer momento.

Su Burcu Yazgı Coşkun ha expresado públicamente su entusiasmo por esta oportunidad. "Compartiré escenario con Burak Deniz. Es alguien cuya interpretación me gusta mucho. Quedé impresionada cuando leí el guion de esta serie y espero con ansias comenzar el rodaje," comentó la actriz. La creadora de la serie es Nazlı Heptürk, quien también está detrás de otros exitosos melodramas turcos como "El Juego de mi Destino."

A pesar de que "Bir Gece Masalı" aún no ha llegado a la pantalla, ya ha generado controversias. Muchos internautas han expresado su descontento con la diferencia de edad entre Su Burcu Yazgı Coşkun, de 18 años, y Burak Deniz, de 33 años. Sin embargo, otros seguidores de las series turcas han defendido que no hay nada de malo en esta diferencia de edad, argumentando que no es la primera vez que los protagonistas de una historia tienen más de diez años de diferencia.