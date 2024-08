Atresplayer inicia el rodaje de 'A muerte', su nueva comedia romántica con Alba Brunet

Conocer al amor de tu vida... cuando la vida misma podría estar a punto de terminar. Este es el punto de partida de 'A muerte', la nueva serie original de Atresplayer, que ya ha comenzado su rodaje. Emoción y humor se fusionan en esta comedia romántica creada y dirigida por Dani de la Orden, que busca ser una celebración de la vida y de los pequeños momentos cotidianos.

Verónica Echegui y Joan Amargós son los protagonistas de esta nueva ficción de Atresplayer, que contará con siete episodios de 30 minutos cada uno y cuyo rodaje se realizó en diversas localizaciones de Barcelona en julio del año pasado. 'A muerte' estará disponible para los usuarios premium de Atresplayer. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, se espera que llegue a la plataforma en la próxima temporada.

En 'A muerte', Verónica Echegui interpreta a Marta, una joven que vive el mejor momento de su carrera como creativa en una agencia de publicidad. Sin embargo, también se encuentra en el momento más complicado de su fertilidad: acaba de quedarse embarazada y no sabe si quiere tener un bebé. Por un lado, no le gustan los niños y no quiere renunciar a su estilo de vida. Por otro, cree que esta podría ser su última oportunidad para formar una familia, enfrentándose a la difícil decisión sin juzgar qué significa realmente sentar cabeza.

A muerte.Atresplayer

Joan Amargós, por su parte, da vida a Raúl, un trabajador del departamento de Recursos Humanos en un concesionario. Lleva más de tres años con Georgina sin darse cuenta de que su relación está estancada. Su vida da un giro devastador cuando le diagnostican un angiosarcoma, un cáncer en el corazón, y Georgina lo deja. Todo su mundo se derrumba en cuestión de horas, pero ese mismo día conoce a Marta, sintiendo una atracción instantánea por ella.

Con una clara vocación feel good, esta nueva propuesta de Atresmedia busca reflexionar sobre la generación de los treintañeros, abordando temas universales como la transición a la vida adulta, la muerte, la maternidad y las crisis en relaciones de largo plazo. Además de los dos protagonistas, el elenco de la serie incluye a Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán, David Bagés, David Menéndez, Daniel Fernández, Edu Buch, Marta Romero, entre otros. También destaca la participación de Alba Brunet, la actriz catalana conocida por su papel de Fina Valero en 'Sueños de libertad'.