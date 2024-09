Ana Brenda Contreras ha perdido al bebé que esperaba

La actriz Ana Brenda Contreras se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida. A través de una publicación en Instagram, la actriz de Corazón indomable ha anunciado la triste pérdida de su bebé:

"Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos", expresaba la actriz, asegurando que "me sentí sola, aunque sé que no lo estoy.

Hablar sana (cura). Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico. Ya han pasado dos meses y estamos bien, con un angelito más en el cielo".