‘El rival más débil’. A pesar de acertar todas las preguntas, Pilar Rahola se convirtió en la primera expulsada del último programa. Algo que le sentó fatal a la periodista, que acusó a sus contrincantes, Toni Cantó y Andrea Levy, de echarla por sus ideales: "Yo no me he llevado la mochilita ideológica encima, pero otros sí que lo han hecho".