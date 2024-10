Anne Igartiburu compara a Alba Carrillo con Belén Esteban

‘D Corazón’. Durante una charla sobre el Festival de San Sebastián, las cámaras entrevistaron a Feliciano López, quien se negó a dar declaraciones sobre su ex, Alba Carrillo. "Chico, no te cuesta nada decir un chascarrillo. A la mujer no le gusto. Es una pena, ella a mí me encanta, me parece una heroína, aguantar a ese hombre cinco años... Sandra we love you, expresó Carrillo, provocando que Anne se burlase de ella: "Te voy a picar, pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín todo el rato".