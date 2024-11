El eslabón más débil en 'Cacao'

¿Qué va a pasar?

Claudia quiere mudarse a la India cuanto antes.

quiere mudarse a la India cuanto antes. Salomao pide ayuda a Claudia para encontrar a Valdemar.

¿Qué ha pasado?

Salomé ve a Cacao y confirma sus sospechas: sigue viva.

ve a Cacao y confirma sus sospechas: sigue viva. Claudia testifica tras la muerte de Pipa y culpa a Nelson.

¿Qué está pasando?

La policía ha realizado un retrato robot del hombre que habló con Héitor durante el funeral de Pipa. Cuando Justino y Quim descubren que se trata del hermano de Regina, empiezan a pensar que ella es realmente Chiquinha y solo intenta proteger a Cacao. Mientras tanto, Tomane habla con su antiguo jefe y promete regalarle una importante exclusiva sobre los Vaz Pereira a cambio de que encuentre el escondite de Héitor y Valdemar.

«He abierto los ojos»

Tiago se derrumba al descubrir que la policía quiere empezar a buscar a Cacao en el mar. «Debe prepararse para lo peor. Tiene sentido pensar que Cacao era el objetivo real de Nelson y mató a Pipa por accidente», dice uno de los agentes, provocando el llanto de Tiago, que se niega a pensar que Cacao ha muerto.

Para alterar aun más al muchacho, Salomé se presenta en su oficina para pedirle perdón por todo el daño causado: «Lo siento, sé que era muy importante para ti. He abierto los ojos y he cambiado, me gustaría que confiaras en mí. Quiero ayudarte a encontrar a Cacao». Tiago no acaba de fiarse de ella, pero tampoco tiene más opciones. Juntos buscarán a Héitor con el objetivo de que este les lleve hasta la joven desaparecida.

La verdad sale a la luz

Lalá se encuentra con Regina en el centro comercial y la increpa asegurando que es una “fresca” que ha seducido a su marido. Regina lo niega todo y se lamenta por Jaime: «Tu problema no es tu marido es tu cabeza estas mas loca que una cabra. Se merecía una mujer mejor, pero quédatelo, todo tuyo».

Al volver a casa, Regina se encuentra con Guto y Pitty muy enfadados: han

descubierto que Regina es Chiquinha y quieren contárselo todo a su amiga. Regina les suplica que no digan nada, pues teme la reacción de su hija: «Si la dejé atrás fue porque creí que así la protegía de Simone. Pero no fue así y me

arrepiento.

No sabéis cuánto he sufrido y cuánto me he culpado. Guto y Pipa aceptan seguir guardando el secreto, pero le exigen a Regina que se lo cuente a Justino.

La semana pasada, una media de 230.000 espectadores (1,9 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 21:00 h • Del lunes 11 al viernes 15