Chenoa se reinventa: de la televisión al refugio rural en Segovia

Chenoa afronta un nuevo capítulo en su carrera al unirse a TVE como presentadora de The Floor. Este programa, que se emitirá en La 1, supone una vuelta a sus orígenes, ya que la artista debutó en televisión hace más de 20 años en Operación Triunfo. La primera edición del formato marcó el inicio de su trayectoria mediática.

En los últimos meses, la cantante ha estado vinculada a programas como Tu cara me suena en Antena 3 y a Operación Triunfo en Prime Video. Ahora, con su regreso a la televisión pública, se espera que continúe compaginando su faceta de presentadora con la de jurado en la próxima edición de Tu cara me suena, además de volver a liderar la nueva temporada de Operación Triunfo, prevista para septiembre de 2025.

En su vida personal, Chenoa ha dado un giro hacia la tranquilidad. Tras su reciente separación, ha encontrado en un pequeño pueblo segoviano el lugar perfecto para desconectar. Su nueva casa, que antes funcionaba como un gallinero, se ha convertido en su rincón especial para alejarse del ajetreo urbano.

“Quería que no se supiera, pero ya está. Tengo una casita que era un gallinero, mis vecinos me lo contaron y les mando un besito”, compartió entre risas. Aunque aún no tiene animales, sueña con añadir vacas, gallinas y un huerto. Eso sí, bromeó diciendo que no necesita cabras porque ella misma es bastante "cabra".

Esta decisión de mudarse al campo le ha hecho reconectar con su infancia. Chenoa vivió muchos años en un entorno rural, lo que siempre le permitió valorar el descanso y la tranquilidad. “Me gusta disfrutar del relax y alejarme del ruido de la ciudad”, confesó.

Con nuevos proyectos y un refugio para equilibrar su vida, Chenoa muestra que sabe encontrar el balance perfecto entre el éxito profesional y el bienestar personal, demostrando su capacidad de reinventarse en cada etapa.