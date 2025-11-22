La fiesta de los Márquez

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida Televisió retransmitirá hoy la celebración de Marc y Àlex Márquez en Cervera tras cerrar el Mundial de MotoGP con un histórico doblete. La cadena del Grup SEGRE emitirá el evento en directo a partir de las 11.00, retransmisión que también distribuirán Dazn y 3CAT en un hito de la cadena leridana. Lleida TV ha preparado un operativo excepcional con 9 cámaras, dos drones y dos motos que seguirán la comitiva de 200 motocicletas que acompañará a los pilotos. La señal también se proyectará en pantallas instaladas en la plaza Major y en el escenario. La emisión, presentada y narrada por Moisés Camuñas y Eva Cortijo, comienza en el ayuntamiento. A las 13.00 arrancará el convoy y, a las 13.45, el showrun de Àlex y los parlamentos cerrarán una celebración que puede llegar a millones de espectadores.