Detenido por homicidio imprudente el conductor implicado en el accidente mortal de Oliola

Los Mossos d'Esquadra han detenido el conductor de uno de los vehículos implicados en el accidente mortal ocurrido la madrugada de este domingo a Oliola (Noguera) para conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. El hombre está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.

El aviso del siniestro se ha recibido a las 01.19 horas, en el punto kilométrico 26,8 de la carretera L-313, entre Guissona y Ponts. Por causas que todavía se investigan, se ha producido un choque frontal con tres vehículos implicados.

Como consecuencia del impacto, ha muerto el conductor de uno de los turismos, C. M. M. C., un hombre de 36 años y residente en Andorra. Además, una mujer ha resultado herida grave y dos hombres han sufrido heridas de menor gravedad. Los tres han sido evacuados al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El accidente ha obligado a cortar la vía en los dos sentidos de la circulación hasta las 04.53 horas. En las tareas de emergencia han participado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y cuatro ambulancias del SEM.

Los Mossos siguen investigando las causas exactas del siniestro.