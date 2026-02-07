Miles de usuarios de Rodalies se unen para denunciar el caos a la red ferroviaria

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Miles de personas han asistido este sábado por la tarde a la manifestación convocada por una veintena de entidades a Barcelona para denunciar la situación de Rodalies. Bajo el lema Sense trens no hi ha futur, la marcha ha empezado a las cinco de la tarde a la estación de França de Barcelona y ha acabado a las seis en la plaza Sant Jaume.

Según los organizadores, han asistido unas 40.000 personas, mientras que la Guàrdia Urbana disminuye la cifra en 3.000. Entre los clamores, destaca la denuncia de retrasos, la falta de seguridad y la desinversión y mala gestión por parte de Adif, Renfe y los gobiernos del Estado y Catalunya.

Esta manifestación, convocada cinco horas después de la organizada por la ANC y el Consell de la República , ha contado con más participantes. Se han oído consignas como 'Sin trenes estamos fastidiados', 'Queremos unas Rodalies que funcionen cada día', 'Transporte público, servicio de calidad' o 'se nos acaba la paciencia de tanta incompetencia'. Algunos de los manifestantes también llevaban pancartas con mensajes donde se podía leer 'Catalunya no puede perder más trenes' o 'Bastante desgaste mental y físico'.

Antes del inicio de la manifestación, CCOO y UGT han denunciado la "desinversión crónica" del Estado con Rodalies y han criticado que en las últimas décadas se haya priorizado la alta velocidad en vez del transporte de la clase trabajadora. Belen López, secretaria general de CCOO, ha lamentado que la movilidad es "la hermana pobre" de las políticas públicas.

Al mismo tiempo, su homólogo en UGT, Camil Ros, ha puesto el foco en la "descoordinación" de los últimos días entre las administraciones. "Pedimos que haya un operador único de verdad, porque muchos problemas han venido de la desinformación", ha subrayado Ros.

En declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN), varios manifestantes han expresado su preocupación sobre la situación de Rodalies. "Cuando no es una cosa es otra, y cuando no falla la catenaria fallan los taludes y falla todo. Son años y años, no 1, ni 2, ni 30, ni 40. Son años y años sin la inversión que toca", denunció Marina, una de las manifestantes. Explicó que es usuaria del R3 y que la situación en su línea "no tiene nombre". "Es infumable y llega un momento en que ya no sabes qué más te pueden hacer", criticó en declaraciones a Según dijo, es habitual que haya retrasos, que haya algún tren programado que "desaparece" y que hay "mala atención" a los pasajeros. También ha lamentado el estado de algunas estaciones donde no funcionan los ascensores o escaleras mecánicas durante "meses y meses".

Isabel ha acusado a los diferentes gobiernos de la Generalitat de no haberse "puesto fuertes" ante las constantes incidencias, que afectan a la vida "sobre todo de las personas trabajadoras". "Se han priorizado cosas como el aeropuerto de Barcelona y no las Rodalies, que es lo que afecta y lo que necesitan trabajadores, empresarios y la gente en general", deploró.

Un estudiante, Ferran, afirmó que "siempre" sufre retrasos para ir a la universidad y que la "incertidumbre" es constante con el cumplimiento de los horarios. La falta de un servicio fiable, dijo, le empujó a mudarse lejos de casa para estar cerca del centro de estudios "y eso también supone como un sobrecoste añadido". "Salgo a denunciar que la situación es insostenible, que no puede que sigamos dependiendo de unos servicios ineficientes e infrafinanciados y que es necesario un cambio de modelo", ha asegurado.

María José, vecina de Barcelona, ha reconocido que no es una afectada directa pero que tiene muchos conocidos que sufren los problemas asociados a Rodalies. Confió en que el traspaso del servicio a la Generalitat mejore cómo funcionan los trenes en el país pero advirtió de que muchos maquinistas no están de acuerdo. "La verdad es que no sé cómo saldremos adelante", ha concluido.