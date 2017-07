El sector del porcí, en alerta per evitar l’arribada de malalties

Demanen reforçar les mesures de bioseguretat davant de la pesta a Europa i la febre aftosa a Àfrica || Aposta per potenciar els contenidors en fred per a cadàvers

Els focus de pesta porcina en països del nord d’Europa com els Bàltics, Polònia i la República Txeca i de febre aftosa com Algèria i del Pròxim Orient com Israel i el Líban mantenen en alerta al sector porcí ateses les conseqüències no només sanitàries sinó també econòmiques que l’arribada d’aquestes malalties pot tenir tant a Lleida com a Catalunya.Per aquest motiu, aquest tema va centrar als debats de la reunió de la Taula Sectorial del porcí que es va celebrar dijous passat, en la quals les parts van coincidir a reforçar les mesures de bioseguretat.UP reclama rebaixar la taxa