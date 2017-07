Lleida disposa de 2.000 habitatges de lloguer turístic, la meitat al Pirineu

Ajuntaments denuncien que distorsiona el mercat del lloguer per als veïns

La nova figura de l’habitatge d’ús turístic (HUT), creada per la Generalitat per posar fi al frau en el sector, ha comportat a Lleida la incorporació de 2.000 habitatges d’aquest tipus, que sumen unes 8.000 places i que contrasten amb l’oferta hotelera, formada aquest 2017 per 403 hotels. HUT a banda, hi ha 56.000 places turístiques. Més de dos mil pisos i cases de Lleida són habitatges d’ús turístic (HUT) i més de la meitat es troben a Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. Aquests immobles, que es lloguen només per dies o setmanes, proliferen en els principals pols d’atracció