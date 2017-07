Continua crítica la jove de l'accident de Juneda

La jove francesa que va resultar ferida en el tràgic accident de dilluns a Juneda estava ahir ingressada en estat crític a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Arnau de Vilanova, segons van informar fonts d’aquest hospital, que van afegir que la seua evolució és favorable.La víctima, de 26 anys, viatjava juntament amb unes altres dos joves d’origen francès de 20 i 23 anys que van morir en l’accident. Els fets van ocórrer poc després de les 08.30 hores al quilòmetre 75 de l’N-240, quan per causes que s’investiguen van xocar frontalment un turisme i un camió. Es tracta d’un tram limitat a 80 km/h amb doble línia contínua. Com a conseqüència de l’impacte, la conductora del turisme i la passatgera posterior van morir. La passatgera davantera va resultar ferida crítica. Els alcaldes exigeixen mesures urgents en aquesta polèmica carretera.