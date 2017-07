Donatius per repartir 4.000 agendes escolars més en català a la Franja

Després de distribuir 3.500 exemplars l’any passat malgrat el veto del Govern d’Aragó

La Plataforma per la Llengua, el Moviment Franjolí per la Llengua i el Casal Jaume I de Fraga preparen ja el retorn de les agendes escolars en català als centres d’educació Primària i Secundària de la Franja. Obriran aquesta setmana una campanya per obtenir donatius amb l’objectiu d’editar-ne 4.000 exemplars. És una xifra similar a la del curs passat, quan aquesta publicació va ser objecte de crítiques entre col·lectius contraris a l’ús del català a Aragó. Arran d’aquella polèmica, el Govern d’Aragó va prohibir distribuir-les al personal de les escoles, però uns 3.500 exemplars van arribar finalment a mans dels