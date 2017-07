La plaça 1 d’Octubre, al mapa

Vilagrasseta, un petit poble de la Segarra, estrena el primer espai públic dedicat al referèndum || Els veïns lamenten no haver estat consultats

Vilagrasseta, nucli de Montoliu de Segarra, es va convertir ahir en el primer poble de Catalunya a tenir una plaça dedicada a l’1 d’Octubre, la data fixada per la Generalitat per celebrar el referèndum per a la independència.La inauguració va crear cert malestar entre alguns veïns ja que l’ajuntament va fer coincidir l’acte amb la celebració de la festa de la diversitat, dedicada a la gent gran del municipi. La majoria dels veïns consultats per SEGRE aproven el nom malgrat que no estan d’acord amb les formes. Josep Maria Puiggròs,El consistori considera que la data serà històrica tant si es