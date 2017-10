L’ocupació turística al Pirineu, al 80 per cent pel Pilar i amb poques reserves cancel·lades

Malgrat la crisi política catalana, tant la Federació d’Hostaleria com el Patronat de la Diputació esperen arribar al 90% || El Parc d’Aigüestores, Boumort i Montsec són les principals destinacions

Malgrat la preocupació per la crisi política a Catalunya, l’ocupació turística hotelera per a aquest pont del Pilar a Lleida és d’un 80%, per ara, amb la previsió d’arribar al 90% a les comarques de muntanya, segons va assegurar ahir el president de la Federació d’Hostaleria, Josep Castellarnau. El director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, va ratificar aquestes xifres i va afegir que respecte al turisme rural la previsió és d’un 90% a tota la demarcació, mentre que als càmpings l’ocupació a les zones d’acampada és residual encara que en la de bungalous, de moment, oscil·la