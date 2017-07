La coral Ginesta de Cervera porta per primera vegada òpera al túnel de l’autovia

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

La Coral Ginesta de Cervera compleix quaranta anys i, per commemorar l’efemèride, va oferir dissabte a la nit el ja tradicional Concert sota l’Autovia, que té lloc en un túnel de Vergós de l’A-2, amb una novetat: per primera vegada, es va escoltar òpera en aquest insòlit auditori. Sota l’asfalt, va sonar el clàssic de Henry Purcell Dido & Enees. Les quaranta veus de la Coral Ginesta van estar acompanyades per l’Orquestra de Cambra de Terrassa i per solistes locals com Sandra Roset i David Garravé, així com per altres veus de renom, com Marta Valero, Josep Ramon Olivé, Irene