Aires de música prenen Cervera

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell va obrir ahir el Festival Internacional de la capital de la Segarra || Durant la setmana, la ciutat serà l’escenari de gairebé una quinzena de concerts

L’Orquestra Julià Carbonell, que celebra el quinzè aniversari, va ser l’encarregada ahir d’inaugurar el Festival Internacional de Música de Cervera. Ho va fer en companyia de dos músics catalans excepcionals, com són el compositor Oriol Cruixent i Alba Ventura. De Cruixent es va interpretar Trinoctium, obra de la qual destaca la presència de la percussió i la corda de mans de Dani Ishanda i Paco Ruiz. Per la seua part, la pianista Alba Ventura va brindar al públic el concert op. 15 de Beethoven, el primer dels cinc concerts que el compositor alemany va escriure per a piano. Sota la