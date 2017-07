El festival Tastasons de Preixana rep 1.300 visitants i es consolida

El festival d’estiu Tastasons de Preixana va tancar ahir la quarta edició després de rebre 1.300 visitants. L’alcalde, Jaume Pané, es va mostrar molt satisfet i va valorar el fet de poder donar a conèixer espais del municipi, la majoria desconeguts pel públic del festival. El Tastasons va acabar ahir a la nit amb un concert a càrrec d’El Petit de Cal Eril a la zona estepària dels secans de Preixana i Belianes, que va organitzar el consistori en col·laboració amb Espais Naturals de Ponent. Els tres-cents assistents van fer una ruta en la qual van descobrir la flora i la fauna de la zona i, seguidament, el cantautor Jordi Pons va oferir diferents temes del seu últim disc. Per a Pons, l’escenari va ser molt especial, ja que “es tracta d’un espai curiós i auster, una mica com la meua música”. També va destacar que el fet de no tocar gairebé mai sol li va fer recordar “l’embrió” de les seues cançons. A l’acabar el concert, va tenir lloc una degustació de formatges acompanyats de vi. Entre el 3 de juny i ahir, Preixana va oferir quatre concerts que es van completar amb maridatges gastronòmics, informa Segre Tàrrega.