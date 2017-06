Recórrer el Pirineu en BTT

Els lleidatans Divina Farreny, Víctor Berga, Joel Bernades i Xavier Santaliestra acaben la Transpyr, des de Roses fins a Hondarribia || Són 770 km amb desnivell acumulat de 20.000 metres

“He corregut proves dures com la Titan Desert amb bicicleta o la Marathon des Sables corrent, però tant com aquesta, sens dubte, cap.” Divina Farreny és una dels quatre lleidatans que van aconseguir acabar el passat dia 17 la Transpyr Coast to Coast, una prova de BTT de resistència que té per objectiu assolir el mar Cantàbric sortint del Mediterrani (des de Roses, a Girona, fins a Hondarribia, a Guipúscoa), després d’endinsar-se en les valls i pobles del vessant sud del Pirineu i creuar Catalunya, Aragó, Navarra i Euskadi. És una ruta de 770 quilòmetres a l’abast només de ciclistes