Torneig sense barreres

El CT Urgell acull el XV Open Ciutat de Lleida en cadira de rodes || Entre els 15 jugadors, el lleidatà Jacob Nadal

Un total de quinze jugadors, entre els quals hi ha el lleidatà Jacob Nadal, competiran a partir de demà dijous fins diumenge en el XV Open Ciutat de Lleida de tenis en cadira de rodes, que és, a més, el VII Trofeu Internacional Ortopèdia Rubio i el IV Memorial Manel Palau, en memòria del seu gran impulsor, tant en tasques organitzatives com de jugador, ja que el va disputar durant moltes edicions.El torneig, que es jugarà tant en la categoria individual com en la de dobles, repartirà 3.000 euros en premis i comptarà amb alguns dels millors jugadors del rànquing