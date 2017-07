El lleidatà Xavier Codina fitxa per un club de Bahrain

El tècnic de Ponts, que entrenava a la Costa d’Ivori, recala a l’Al-Ahli

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El tècnic lleidatà Xavier Codina Solé, que coordinava fins fa unes setmanes una de les acadèmies de futbol base més prestigioses de la Costa d’Ivori i on va arribar a entrenar un equip de Primera divisió durant dos temporades, acaba de saltar de continent i ha fitxat per l’Al-Ahli de la màxima categoria de Bahrain, un dels emirats del golf Pèrsic.El tècnic de Ponts, que exercirà d’ajudant de l’algerià Kader Bahloul, es va mostrar encantat per aquest pas endavant en la seua carrera que, fonamentalment s’havia desenvolupat fins ara al continent africà. “Estic molt il·lusionat i amb moltes ganes que