El Barça fa oficial el fitxatge de Paulinho per 40 milions d'euros

EFE Actualitzada 14/08/2017 a les 13:43

L’internacional brasiler és la quarta incorporació del Barcelona per a aquesta temporada després de les dels defenses Nélson Semedo i Marlon Santos i el davanter Gerard Deulofeu

© El jugador José Paulo Bezerra 'Paulinho'. EFE

El FC Barcelona ha fet oficial aquest dilluns la contractació del centrecampista brasiler José Paulo Bezerra 'Paulinho', pel qual pagarà 40 milions d’euros al Guangzhou Evergrande xinès i que firmarà un contracte per quatre temporades.



Paulinho, de 29 anys, passarà reconeixement mèdic, firmarà el seu nou contracte i serà presentat com a nou jugador blaugrana dijous vinent 17 d’agost.



L’internacional brasiler, quarta incorporació del Barcelona per a aquesta temporada després de les dels defenses Nélson Semedo i Marlon Santos i el davanter Gerard Deulofeu, tindrà una clàusula de rescissió de 120 milions d’euros.