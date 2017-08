Guissona difon per cinquè any l’arqueologia entre la canalla

Nova edició del curs infantil per a nens de 6 a 12 anys || Al jaciment de Iesso

El parc arqueològic del jaciment romà de Iesso a Guissona acull per cinquè any consecutiu i amb l’aforament complet el seu curs d’arqueologia infantil dirigit a nens de 6 a 12 anys i que organitza el consistori juntament amb el Patronat d’Arqueologia del municipi. L’arqueòleg David Castellana va explicar ahir que l’objectiu del curs és atansar la realitat d’aquesta disciplina científica als més petits, no només perquè la coneguin, sinó perquè alhora prenguin consciència de la importància d’anar amb compte amb les restes romanes trobades en aquesta localitat de la Segarra.Durant una setmana, de dilluns a divendres entre les cinc