Lleida, als Oscars

Almenys quatre productors lleidatans han estat distingits en els Great Taste Awards 2017 || La xarcuteria Cal Tomàs, de la Pobla, ha rebut quatre d’aquests guardons internacionals

No és cap secret que els productes agroalimentaris lleidatans destaquen per la seua qualitat, la qual cosa fa que cada vegada siguin més apreciats fora de les nostres fronteres. En aquesta ocasió, el reconeixement ve des del Regne Unit, on aquest agost s’han celebrat els Great Taste Awards 2017, considerats els Oscars de la gastronomia. Aquests premis, que se celebren des de fa 23 anys i que distingeixen productes alimentaris i begudes, han reconegut almenys quatre productors lleidatans: Cal Tomàs (la Pobla de Segur), Torrons i Mel Alemany (Os de Balaguer), El Molí dels Torms (els Torms) i Mahou San