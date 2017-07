A la venda 35 vivendes amb fins al 60% de descompte

Una quinzena, per sota dels 30.000 euros a Lleida ciutat

Preus de saldo . 68 habitatges de Ponent estan inclosos en aquesta promoció del BBVA amb descomptes de fins al 60% . Són pisos de segona mà i una quinzena dels de la capital costen menys de 30.000 euros. El més barat és un de només 5.000.

. . Són pisos de segona mà i una quinzena dels de la capital costen menys de 30.000 euros. El més barat és un de només 5.000. Ubicació i característiques . En general, els de Lleida s’ubiquen a les zones antigues de barris com la Mariola, la Bordeta i el Clot i disposen de 2 a 4 habitacions d’entre 50 i 90 m2.

. En general, els de Lleida s’ubiquen a les zones antigues de barris com la Mariola, la Bordeta i el Clot i disposen de 2 a 4 habitacions d’entre 50 i 90 m2. Exemples . Entre els habitatges, hi ha un pis a Alfred Pereña de 3 habitacions i 98 m2 per 45.500 euros; un altre al carrer Clavell per 28.350 €, 3 habitacions i 67 m2, i un al carrer Bovà (Balàfia) per 22.750 € i 4 habitacions.

. Entre els habitatges, hi ha un pis a Alfred Pereña de 3 habitacions i 98 m2 per 45.500 euros; un altre al carrer Clavell per 28.350 €, 3 habitacions i 67 m2, i un al carrer Bovà (Balàfia) per 22.750 € i 4 habitacions. Col·lapse al web. El portal va funcionar ahir amb intermitències, que dificultaven la consulta dels anuncis.

La banca continua adoptant polítiques de comercialització agressives per donar sortida a vivendes de segona mà a preus gairebé de saldo o amb importants descomptes. En aquest cas, és la immobiliària del BBVA, Anida, la que ahir va llançar una campanya a tot l’Estat amb 1.992 habitatges a la venda amb descomptes que arriben al 60% . Un total de trenta-cinc immobles estan ubicats a Lleida ciutat i trenta- tres, en diferents localitats de Ponent. Encara que els preus, la ubicació i les condicions són molt dispars, dels trenta-cinc que hi ha a la venda a la capital, quinze estan per sota dels 30.000 euros i uns altres catorze costen menys de 50.000, de forma que és fàcil pensar que necessiten una reforma parcial o integral abans d’entrar-hi a viure. Així, per exemple, a Lleida ciutat , l’immoble més econòmic a la venda és un pis als antics blocs Ramiro Ledesma, de 39 metres quadrats, dos habitacions i un bany, per 5.000 euros.Per contra, el més car és un xalet a Raimat, de 424 metres quadrats, per 115.000 euros (encara que ahir figurava com a reservat a la pàgina web de la immobiliària). De fet, el portal va funcionar durant tot el dia amb intermitències, probablement pel col·lapse de visites després d’anunciar la campanya, que s’acabarà el 31 d’octubre.També hi ha pisos a la Bordeta (a Hostal de la Bordeta, per 47.320 €, o al carrer Àger, per 31.710), al Centre Històric (carrer Clavell o als blocs Germans Bonet), a Príncep de Viana (un pis de 153 m2 per 60.000 €) o a Alfred Pereña (de gairebé 100 metres per 45.500 €).Per finançar la compra, el BBVA ofereix hipoteques de fins al 100%, a tornar en 40 anys.