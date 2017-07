Càmeres de seguretat van enregistrar suposats abusos a una nena a Cappont

La Fiscalia va sol·licitar ahir una condemna de tres anys de presó per a un veí de Lleida, O.M.C.G., que va ser jutjat a l’Audiència Provincial acusat d’abusar sexualment d’una nena d’onze anys a la qual suposadament va fer tocaments en un portal de l’avinguda de les Garrigues, a Cappont, on residien tots dos, el 29 de juny de l’any passat. L’acusat va negar els tocaments a la nena i va dir que “només vaig voler acariciar el gos que portava. Mai li faria res”, va assegurar.

Malgrat tot, la menor, que va declarar protegida per una mampara, va afirmar que el veí li va tocar els pits i els genitals i que es va espantar molt. Uns abusos, segons la Fiscalia, que queden corroborats gràcies als enregistraments de les càmeres de seguretat de l’escala, analitzades pels Mossos, en què s’observa l’acusat barrant el pas a la nena i com abaixava la mà dreta cap a ella mentre tenia el gos en braços. Tanmateix, per a la defensa, que va demanar l’absolució, no s’hi aprecia cap tocament.