Els examinadors de trànsit amplien la vaga a l'octubre

Actualitzada 22/09/2017 a les 13:32

Tots els dilluns, dimarts i dimecres

© Alumnes i professors d'autoescola aquest dilluns al pàrquing del Camp d'Esports de Lleida. Òscar Mirón

Els examinadors de Trànsit tornaran a fer vaga dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent, com vénen fent durant els últims tres mesos. Segons l’UGT, el seguiment de la vaga durant els tres dies d’aquesta setmana s’ha mantingut a Catalunya entre el 85% i el 90%, depenent del territori.



El col·lectiu està en peu de guerra per exigir a la DGT que faci efectiu el pagament del complement salarial específic a què es va comprometre amb els sindicats ara fa 10 anys.



La direcció de la DGT continua sense reunir-se amb el comitè de vaga i per aquest motiu la UGT de Catalunya ha convocat vaga també per a tots els dilluns, dimarts i dimecres del mes d'octubre, decisió que ha estat aprovada en assemblea.